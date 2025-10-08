Jälgi meid
Profikeskus ms261

ILMATEADE | Pühapäeval võib tulla lund

Eeloleva nädala-aja ilm näitab pigem jahenemise tendentsi. Ilm läheb tuuliseks ja on tõenäoline, et näeb ka esimese tahke saju ära.
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (9.10) jääme itta eemalduva ja läänest läheneva uue madalrõhkkonna vahele. Päeval on võimalikud üksikud vihmasabinad, laussadu jõuab hilisõhtul. Läänekaare tuul on pigem nõrk, õhtul veidi tugevneb.

