ILMATEADE | Hingamisruumi neile, kes kuumust ei armasta

Eeloleva nädala ilma mõjutab enamasti Norra merelt Põhja-Soome ja Venemaa kohale liikuv ja sinna väheliikuvaks jääv laiaulatuslik madalrõhkkond.

See toob meile niiske, sajuhoogudega ilma ja jahedama õhumassi. Soojakraade üle 20° naljalt see nädal ei tule, ka ööd jäävad 10°C ümbrusse pidama.

Täna (18.07) libiseb põhjas olev madalrõhkkond meile veidi lähemale ning saadab siia ka lisaportsu niiskust. Öösel on meie ilm sajuta, ennelõunal hakkavad arenema alates Lääne-Eestist rünksajupilved, mis liiguvad edasi itta ja toovad päeval mitmele poole hoovihma, kohati ka äikest. Õhtul, nagu ikka tavaliselt kombeks, sajud ja pilved hajuvad. Edela- ja läänetuul tugevneb veidi – puhanguid on rannikul 15…18m/s. Päeval on soojakraade kogu Lääne-Eestis 16…19°C.

Kolmapäeval (19.07) sünoptiline olukord väga ei muutu. Madalrõhkkond liigub veidi ida suunda, kõrgrõhkkond meist lõunas aga lääne poole. Jääme endiselt nende kahe vahele. Öö on suurema sajuta, juba hommikul hakkab taas Lääne- ja Loode-Eestist sadama hoovihma. Pilved liiguvad edasi üle mandri ida-kagu suunas. Õhtuks pilved hajuvad ja sajud lõppevad. Läänekaare tuul on mõõdukas, puhanguid rannikul 10…13m/s. Öösel on sooja 13…15°C, päeval 17…19°C.

Neljapäeval (20.07) jätkub kõik vanaviisi. Jääme kahe rõhkkonna piirimaile. Öö on sajuta, hommikul Lääne-Eestist alates algab pilvede areng, pilved liiguvad ida suunas. Kohati on ka äikest. Õhtuks sajud, nagu ikka, lõppevad. Tuul puhub läänekaarest, kuid nõrgeneb pisut. Öösooja on 13…15°C, päeval 17…19°C.

Reedel (21.07) madalrõhkkond Põhja-Soome ja Venemaa kohal tasapisi hääbub. Küll aga on see piisavalt võimas, et meile veel niiskust saata. Küllaltki jahedas õhumassis algab juba öö teises pooles Läänemerel hoogsajupilvede areng, hommikuks jõuavad need saartele ja nii juurde arenedes liiguvad nad üle maa ida-kirde suunas. Õhtuks sajud harvenevad. Läänekaaretuul taas tugevneb veidi. Öösel on sooja 13…15°C, päeval 17…19°C.

Ka nädalavahetus näib mööduvat laialdaste sajuhoogude seltsis. Põhjustajaks üks ja seesama madalrõhkkond, mis ei taha meist põhja – loode pool kuidagi võimu kellegile teisele üle anda. Soojalisa oodata ei ole ja ilm püsib suve kohta ikka pigem jahedavõitu ja keskmise tuuletugevusega.