Igaüks, kes tahab maalida, peab maalida saama

Just niimoodi ütlevat osalejate sõnul maaliringi juhendaja Valev Sein, kes on paberitegi järgi maalikunstnik-pedagoog ja kelle juhendamisel toimub maaliring Kärdla Kultuurikeskuses lausa kaks korda nädalas. Linda Tikk räägib, et Valev on huvitav inimene, tema filosofeerimist on tore kuulata ja ta ei suru oma stiili ega seisukohti peale. Igaüks maalib seda, mida ise tahab. “Näiteks üks maal on meil seal Jüri Ratasest ja sellel on oma lugu, nagu kõikidel teistel maalidel,” räägib Linda, kelle maalil on tuttavlik talutuba molberti ja kollase kassiga. Linda käis viimati maaliringis aastal 2009. Vahepeal jäi vahe sisse ja koroonaajal ei saanudki uuesti alustada, ehkki siis oleks juba tahtnud. Tänavu moodustati Kultuurikeskuses juba kaks gruppi, sest tahtjaid oli nii palju, et ühte ringi nad enam ära ei mahtunud. Juhendada on ka raske kui ruumis nii palju erinevaid loojaid on. Linda Tikk ütleb, et midagi peab siin maailmas ikka ilusat ka olema ja tema tahab need asjad üles maalida, mis mäletamist väärivad. Heas seltskonnas on erinevas vanuses maalijaid, nende hulgas näiteks ka üle 70 aasta vanuseid osalejaid, kes ei ole lapselikkust veel kaotanud. Detsembri lõpuni on Kärdla kultuurikeskuses avatud ka maaliringi näitus “Naistepäev novembris”, kus välja pandud maalide autorid on Linda Tikk, Inna Tamm, Lii Runtal, Ene Laasik, Vaike Vahter ja Ulvi Uusoja.