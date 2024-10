IDANAABER | Sõda koormab Venemaa majandust aina rohkem

Viimaseks uudiseks idanaabrite juurest on 2025. aasta riigieelarve kinnitamine. Selle kogusummaks on 41,5 triljonit rubla, mida saab dollariteks arvutada, kui kaks nulli arvu tagant maha võtta. Sellest 33% ehk 13,5 triljonit rubla on eraldatud sõja tarbeks. Mis omakorda tähendab, et Putin planeerib kulutada sõjaks 37 miljardit rubla päevas, mis praeguse kursi järgi 400 miljonit USA dollarit.