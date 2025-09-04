Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 4.–10. september 2025

Jäär

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

EESTI MEISTER | Jorgen Kuivonen purjetas end Eesti meistriks

Neli aastat svertpaadi purjetamisest eemal olnud Hiiu Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen tõestas, et juba kehamälusse aastatega treenitud oskused ja kogemused toovad meistritiitli ka...

8 tundi ago

UUDISED

AVASTUS TAHKUNAS | Vana foto lahendas tuletorni müsteeriumi

Sel suvel leitud fotol on Tahkuna tuletorni valmistajatehase silt, mida pole nähtud paarkümmend aastat.

8 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Emotsionaalne saagimine

"Millist dialoogi sa sellise rünnaku pealt soovid nüüd saavutada?" küsis haridusminister Kristina Kallas vallavanem Hergo Tasujalt, kui too oli kooli alguse eelõhtul teinud selgelt...

8 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 4. septembril

Hiiu Leht 4. septembril Arvamus | Suuremõisast sai haridust s*taks! Arvamus | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim Tänavaküsitlus | Mis on lemmikmoos ja kas...

1 päev ago