HOROSKOOP

HOROSKOOP | 28. august – 3. september 2025

Jäär

UUDISED

PILET LIIGA KALLIS | Hiiumaa vald nõuab lennupileti hinna langetamist

Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele ettepaneku langetada piletihind Tallinn-Kärdla lennuliinil samale tasemele, mis oli enne hinnatõusu.

26 minutit ago

SPORT

HIIUMAA MEISTRID | Tennises jätkati meistrite selgitamist

Hiiumaa meistrivõistlused tennise paarismängudes toimusid neljal päeval. Kahel esimesel päeval mängiti liivaväljakutel, kuid vihma tõttu viidi poolfinaalid ja finaalid läbi Hiiumaa spordikeskuse siseväljakutel.

2 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Sügise vastu äi saa

Nüid aa sui möödas. Kui taeva vaadad, siiss paned tähele, et pilved pole änam heled ja kerged, vaid sügise moodi tumed ja rasked.

2 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 28.08.2025 (37)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja Roograhu pitsa.

17 tundi ago