HOROSKOOP | 21.-27. august 2025

Jäär
Veel lugemist:
SPORT
Hiiumaa Tenniseklubi väliväljakutel toimusid möödunud nädalal noorte meistrivõistlused tennise üksikmängus, kus selgitati välja 2025. aasta Hiiumaa parimad mängijad eri vanuseklassides.
UUDISED
Jäädvustamaks Kassari ja Hiiumaa vahelist ühendust, avati kolmapäeval Laisma tammi Kassari poolses otsas infotahvel, mis on järgmine samm Kassari väravate loomise poole.
SPORT
Nädalavahetusel Tallinnas Vabaduse väljakul peetud Eesti meistrivõistlustel krooniti meeste seas võitjateks hiidlane Jaan Rebel ja tema paariline Kaur Erik Kais. Duole jäi see ühtlasi...
UUDISED
Sotsiaalmeedias kogub kõlapinda video, kus Ristna lõunaneemel kihutab rannas Poola numbrimärgiga maastur.