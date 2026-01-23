HOOG SEES | Eesti startup auhindade galal triumfeeris Veriff

Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati aasta asutajaks ning ettevõtet Veriff tunnustati nii kiireimaks käibekasvatajaks kui ka parimaks finantstehnoloogia iduettevõtteks.