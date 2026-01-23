Jälgi meid
HOOG SEES | Eesti startup auhindade galal triumfeeris Veriff

Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati aasta asutajaks ning ettevõtet Veriff tunnustati nii kiireimaks käibekasvatajaks kui ka parimaks finantstehnoloogia iduettevõtteks.
Veriffi tegevjuht Raul Liive tunnustust vastu võtmas. | Visualency

Eesti Startup Auhindade galal selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted, asutajad ja investorid ning idusektori arengusse mullu enim panustanud tegijad. Võitjad valiti välja üle 500 kandidaadi hulgast, keda esitasid ja valisid kogukonna liikmed ise. 

