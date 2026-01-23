Eesti Startup Auhindade galal selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted, asutajad ja investorid ning idusektori arengusse mullu enim panustanud tegijad. Võitjad valiti välja üle 500 kandidaadi hulgast, keda esitasid ja valisid kogukonna liikmed ise.
UUDISED
HOOG SEES | Eesti startup auhindade galal triumfeeris Veriff
Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati aasta asutajaks ning ettevõtet Veriff tunnustati nii kiireimaks käibekasvatajaks kui ka parimaks finantstehnoloogia iduettevõtteks.
UUDISED
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
KULTUUR
Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.
SPORT
Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.