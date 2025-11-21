HOIAME ÜKSTEIST | Usaldus loob sidusa keskkonna

On lihtne unustada, kui eriline ja habras on usaldus. See on nagu meri – igapäevane ja nähtamatu, kuni korraks vaikib ning avastad, et kõik, mis toimib, toimib just sellepärast, et me usaldame üksteist. Usaldus on ühise elu alus ning sellest kasvab välja kogukond, mille peale saab ehitada nii väikseid kui suuri ettevõtmisi.