ARVAMUS

HOIAME ÜKSTEIST | Usaldus loob sidusa keskkonna

On lihtne unustada, kui eriline ja habras on usaldus. See on nagu meri – igapäevane ja nähtamatu, kuni korraks vaikib ning avastad, et kõik, mis toimib, toimib just sellepärast, et me usaldame üksteist. Usaldus on ühise elu alus ning sellest kasvab välja kogukond, mille peale saab ehitada nii väikseid kui suuri ettevõtmisi.
Martin Tikk, Hiiumaa fänn aastast 2011. | Foto: Erakogu

Hiidlaste usaldus avaldub detailides. Tänavail ja ühismeedia gruppides jagatakse tööriistu ja aega, märgatakse abivajajaid. Need on näited kadunud asjade omaniku leidmisest kuni kinnijäänud auto väljatõmbamiseni. Hiidlase kuklasse on abistamine sisse kodeeritud.

