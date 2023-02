HL debatt: Saari tuleb kaitsta, välja tuleb mõelda, kuidas

Julgeolek ja riigikaitse on teemad, kus ka tuliseimad poliitilised vastased mõtlevad samas suunas. See asjaolu leidis kinnitust Hiiu Lehe valimisdebatil 9. veebruaril. Julgeolekuteemalisel arutelul said sõna Kalev Stoicescu (Eesti 200), Mart Maastik (Isamaa), Reili Rand (Sotsiaaldemokraadid), Antti Leigri (Keskerakond), Kristjan Vanaselja (Parempoolsed), Palle Kõlar (EKRE) ja Urve Tiidus (Reformierakond). Debatti juhtisid Piret Eesmaa ja Keit Kasemets.

Kalev Stoicescu, mida on Eesti Ukraina abistamisel õigesti teinud ja mida valesti? Kas sõda võib jõuda meile ka?

Me oleme kõik väga õigesti teinud. Eesti on olnud väga eesrindlik, andnud teistele eeskuju, mida tuleks järgida. Küsimus on selles, kui me ka annaks kaks või kolm protsenti oma SKP-st piltlikult Ukrainale, see Ukraina jaoks väga palju ei muuda, küll aga [muudaks] kui Saksamaa annaks ühe protsendi oma SKP-st, või Prantsusmaa. Kindlasti peame jätkama Ukraina toetamist, see on täiesti selge, sest Ukraina võit on meie võit, Ukraina kaotus on meie kaotus.

Teised riigid peaksid, eriti suured riigid Euroopa Liidus, peaksid rohkem abi andma. Nii majanduslikku kui sõjalist abi. Võib-olla pakkuda välja Euroopa Liidus, kuidas kokku leppida liitlastega, et igaüks annaks mingisuguse protsendi oma SKP-st. Näiteks 0,5 protsenti.