HINNATUD PULMAKORRALDAJAD | Merily ja Taago Hiiumaa lapsepõlv peab ilma peal pidu

Kõik algas pulmadest või tegelikult sellest, kui Merily ja Taago Kärdlas õe ja vennana sündisid. Merily (39) enne, Taago (36) natuke hiljem. Mäng, hommikust õhtuni ja päevast päeva, on see, mida nad oma lapsepõlvest kõige rohkem mäletavad. „Vanemad võisid meid mere ääres maha panna ja unustada, et olemas oleme,“ kirjeldab Merily, kuidas vennaga end tundideks mittemillestki maailmu looma unustasid. Nüüd jätkub seesama mäng oluliste elusündmuste tähistamise teenistuses. 2012. aastal lõid Taago ja Merily ühise ettevõtte, mille esialgne nimi oli Pulmakorraldaja.ee. Alates 2017. aastast kannab nime Celebrate Group.