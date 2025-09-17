Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

HIIUMAA VALLUTAMINE 1941 | Tahkunas lavastatakse II maailmasõja lahing

Sõja-ajaloo klubid taasesitavad pühapäeval Nõukogude ja Saksa vägede võitluse Tahkuna tuletorni ümbruses 1941. aasta sügisel nime all “Hiiumaa vallutamine 1941”.

Avatar photo

Militaarajaloo huviline Ain Tähiste räägib, et 21. oktoobril 1941 vallutasid Saksa väed Tahkuna poolsaare põhjatipu. Kümme päeva kestnud võitlused Hiiumaal said selleks korraks läbi. Kuid viimase lahingu kohta on kaks versiooni.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 18.09.2025 (40)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

9 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 18. septembril

Hiiu Leht 18. septembril Arvamus | Hiiumaa Ametikool vajab värsket pilku ja tegutsemistahet Arvamus | Tuleviku Hiiumaa – ehitame “sillad”! Arvamus | Minister Joller...

9 tundi ago

UUDISED

ERIARVAMUS | Hiiumaa vald ei nõustu HiGRKo moodustamisega

Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse...

9 tundi ago

KULTUUR

RÄNDNÄITUS | Kärdla raamatukogus näeb esimese eestikeelse raamatu sünnilugu

Teisipäeval jõudis Kärdla raamatukokku Eesti Raamatu Aasta rändnäitus, mis on pühendatud suurele juubelile – möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.

11 tundi ago