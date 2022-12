Hiiumaa vald tellib juhtimisauditi

Eelmisel neljapäeval toimunud volikogu istungil kinnitas valla­vanem Hergo Tasuja, et tellitud on Hiiumaa valla juhtimise analüüs. „Seda on vaja, et meie töö oleks tõhusam ja tööprotsessid paremini korraldatud. Pikas perspektiivis peaks asi end ära tasuma ka majanduslikult,“ selgitas ta opositsioonijuhi Antti Leigri küsimusele vastates. „Peaksime ametikohtade arvuga allapoole liikuma ja oleme seda juba ka teinud,“ märkis vallavanem, osutades haridusasutuste juhtimise koondamisele Pühalepa ning Kõrgessaare osavaldades.

Omavalitsusjuht märkis, et vaade vallajuhtimisele väljastpoolt võib olla värskem samamoodi, nagu Palade kooliski motiveeritakse kollektiivi meeskonnatunnet mitte vahusõjaga olemasoleva võimla duširuumis, vaid meelevärskendusega mandril spaas. „Auditi tulemus võiks ühtida mitte üksnes koalitsiooni, vaid terve volikogu soovidega,“ ütles Tasuja.

Valla juhtimisaudit läheb maksma 27 900 eurot. Parima pakkumise tegi OÜ Geomedia, kus partneriks Rivo Noorkõiv. Hiiumaa valla juhtimisstruktuuris on praegu 69,55 ametikohta. Vastavalt volikogu otsusele väheneb see number uuest aastast 67,85ni. Hiiumaa vallavolikogu istungid on valla Youtube kanalil järelvaadatavad.