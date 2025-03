Hiljutil arutas vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ettepanekut anda Paluküla terviseradadele uus nimi – Hiiumaa terviserajad. See on valla katse anda rajatisele laiem haare ja turundusele suurem kõlapind, kuid kas see on ka tegelikult õige samm? Isiklikult leian, et mitte.