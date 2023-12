Saare riigimetsade keskkonnasõbralikku haldamist soovinud pöördumisele vastuseks teatas Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming, et riigimaadele jäävate majandusmetsade osas on oodata säästlikumat ja elurikkust toetavamat majandamist.

Tooming tõi välja, et RMK järgmise nelja aasta arengukavas nähakse ette muuhulgas raiete suuremat hajutatust, puistute kujundamisel elurikkuse arenguks võimaluste loomist, lageraiest erinevate majandamisvõtete väljatöötamist ja rakendamist ning väiksemate lageraielankide tegemist. “Samuti nähakse ette ulatuslikumat ja laiapõhjalisemat tööde planeerimist ja kaasamist,“ märkis asekantsler ja lisas, et plaanis on jätkata ka püsimetsanduse arendamisega.