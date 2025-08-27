HIIUMAA PÕLLUPÄEV | Peast põllumehed pidasid Emmastes pidu

Kui laupäeva keskpäeval Emmaste kandi Riidakülla jõuame, on teine Hiiumaa põllupäev juba alanud ning masinaid ja inimesi liigub mõlemal pool maanteed.
