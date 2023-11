Hiiumaa glögikohvikud tulevad taas

Hiiumaa Turismiklastri eestvedamisel on sel aastal 9. detsembril plaanis katta Hiiumaa teistkordselt glögikohvikutega. Eelmisel aastal esimest korda toimunud glögikohvikute päeval mattus Hiiumaa lume alla ning esmakordselt korraldatud üritus pidi kohe ületama korraliku katsumuse ning sellega saadi edukalt hakkama.

„Glögikohvikute mõte sai alguse sellest, et ka talvel võiks Hiiumaal olla selline tore koostegemise ja kokkutulemise päev, nagu meie menukate suviste kodukohvikute ajal. See on suurepärane võimalus otsida sahtlist välja kõik magusad ja vürtsised piparkoogiretseptid, panna glögi pliidile hõõguma ja avasüli külalisi vastu võtta. See on tore võimalus hiidlasele, veeta mõnus laupäev kodusaarel, ja külalisele põhjus siia sõita,“ ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.