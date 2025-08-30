HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Varastati kütet

Hiiu Lehel 300 numbrit
ARVAMUS
Eesti ühiskond vananeb. Nii inimesi kui kogukondi toetaks digitaalse heaolutehnoloogia parem kättesaadavus ja oskuslikum kasutamine, et inimesed saaksid võimalikult kaua väärikalt oma kodudes hakkama.
PÄÄSTE
28. augustil kell 15.57 said päästjad väljakutse Vaemla külla, kus põles oksahunnik. Ekskavaatoriga kokku aetud oksahunnik oli põlema pandud ning sellest tulenev suits kandus...
SUVI
Augusti viimase laupäeva õhtul saab Villalaost kohtumispaik muusika, tantsu, laulu ja lõkkega. Kärdla Linna Selts kutsub piknikule, mille kordamineku tagab eeskätt kärdlakate endi kaasalöömine.
PILTUUDIS
Neljapäeva hommikul tõstis kraana Pühalepa kiriku ees asuva Vabadussõja mälestusmärgi ajutisest asukohast betoonist aluse peale.