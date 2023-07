Hiiu Lehe arvamusfestivalil Viscosa Art Cafés arutlesid lehe tegijad ja lugejad kahe lugejate poolt välja valitud teema üle. Hiiumaa noorte vaimne tervis kõnetas lugejaid enim.

Kuigi suvehiidlased ja puhkajad tulevad Hiiumaale just oma vaimset tervist turgutama, on noortel sarnased mured igal pool Eestis.

Peatoimetaja Piret Eesmaa rääkis, et mure on koolipsühholoogide nappus Hiiumaal. Vallavalitsuse psühholoogi ametikoht on luhtunud konkursside tõttu endiselt täitmata. Noorte esseekonkursi üks võitjatest Getlin Juhe ütles, et teda aitab murede korral alati Hiiumaa loodus: „Mets toob rahu tagasi.“

Vestlus haaras kaasa ka kohaletulnud publikut. Teadlane ja riigikogu liige Tiit Maran märkis, et enne kui psühholoogid tagajärgedega tegelema peavad, on olulisem tegeleda ennetusega: „Inimesele on kõige tähtsam leida oma elule mõte ja eesmärk. See aitab ka vaimse tervise probleeme ennetada.“ Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze täiendas, et lastele on hea ja turvaline kasvada ja õppida koolis, kus on väikesed klassid, kõik saavad piisavalt tähelepanu ja samas leidub ka palju huvitegevusi, kus eduelamusi saada.

Teine teema, millele lugejate valik langes, oli „Hiiumaa kui nr 1 loodusturismi sihtkoht“. Arutelul püstitati küsimus, kas loodusturism ja tuulikud mahuvad koos saarele ära. Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets arvas, et kindlasti mahuvad. Selleks ajaks, kui tuuleparkide arendused Hiiumaale jõuavad, on neid paljudes teistes kohtades juba testitud ja siin saab vigu vältida. Ka massiturismi pole vaja karta, sest seda jääb alati piirama praamiühendus, isegi kui see tulevikus taastuvenergia toel liigub. Toomas Kokovkini panus arutellu oli intrigeeriv: „Hiiumaal pole võimalik loodusturismi arendada, sest siin ei ole ühtegi enneolematut vaatamisväärsust!“ Ja üldse põhineb kogu Hiiumaa turismindus lugudel varasematest sündmustest või objektidest, mida külastaja oma silmaga ei näe: Kärdla meteoriidikraatrist kuni Vanajõe Euroopa naaritsateni. Tiit Maran leidis aga, et puutumatu loodus, mis meile endile eriline ei tundu, on Lääne-Euroopast tulijatele siiski eksootiline ja peame leidma viisi, kuidas keskkonda säilitada ja hoida, sest ühel päeval võib metsa näitamisega rohkem teenida kui raiumisega. Oma lugudega panustasid vestlusse ka Peep Lillemägi ja Palle Kõlar.

Osalejate ja kuulajate vahel loositi välja neli piletit Kadri Voorandi kontserdile, mis samal õhtul kõrval saalis algas.

Maris Hellrand