Hiiumaa juurtega noormees ütles, et tema jaoks on oluline aidata tutvustada Hiiumaa väärtusi. “Kui Hiiumaal on olemas püha paik, mis vanade eestlaste seas on mänginud olulist rolli, siis peavad sellest minu abiga teadma ka teised,” lausus Joshua Kaarel Martin.
HIITE KUVAVÕISTLUS | Joshua Kaarel Martini foto Põlise leppe kividest tõi Hiiumaale tunnustuse
Hiiumaa pühapaikade ilu ja tähendus said taas tähelepanu, kui Hiite Maja sihtasutus kuulutas välja ajalooliste looduslike pühapaikade 18. rahvusvahelise kuvavõistluse võitjad. Kuni 16-aastaste noorte auhinna pälvis Joshua Kaarel Martin oma fotoga Hiiumaa Põlise leppe kividest, mis asuvad Pühalepa kihelkonnas ja külas.
