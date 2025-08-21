Kõige julgemalt tuleb nimedega välja Reformierakond, kes juba päris pikalt ka kampaaniat teinud. Abi on saadud ka erakonna peakontorist, sest oravatest ministreid jagub pea igasse kuusse. Erakonna kohaliku rakukese juht Evelin Lehtsaar ütles, et nende vallavanema kandidaat on Antti Leigri ja volikogu esimehe kandidaadiks tema. Sellelt, kui pika nimekirjaga nad kavatsevad välja tulla või kui raske oli nimekirja inimesi leida, reformierakondlased katet ei kergita. Jagatavatel reklaamidel on uute nägudena lisaks Leigrile esile tõstetud Argo Nurs ja Tanel Põldma. Reformierakonna nimekirjaga on liitunud ka Keith Siilats, kes otsis ka endale kampaaniameistrit.
HIILIV ALGUS | Valimisnimekirjadega veel ei lehvitata
Kolmapäeval algas kandidaatide registreerimine kahe kuu pärast toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal teevad erakonnad ja eeldatavasti üks valimisliit veel viimaseid ponnistusi, et saada pinki pikemaks.
