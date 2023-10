Hiiumaa aasta õppijaks tunnistatud Emmaste lasteaia abiõpetaja võitis ka Eesti aasta õppija rahva lemmiku tiitli. Rahvahääletusel sai valida kõikide maakondade aasta õppijate vahel.

„Ma olen väga üllatunud, et mina sain selle auhinna, sest ikka arvasin, et on minust paremaid”, ütleb HelenViilukas vahetult peale reedel Tartus toimunud aktuse lõppu. „Mulle väga meeldis koolis käia ja ei jätnud ühtegi tundi vahele!”