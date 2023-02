Heino Elleri kadunud originaalkäsikiri leiti Hiiumaalt

Reedel kõlas Käina huvi- ja kultuurikeskuses üle aastakümnete Heino Elleri teose “Kellad” ettekanne originaalkäsikirjast , mis oli seni ainus Eesti Teatri- ja Muusikaarhiivist puuduv autori käsikiri ja mille leidis hiljuti oma Kassari kodust Maie Ruuber .

Reedesel kontserdil andis ta leitud käsikirja üle pianist Sten Lassmannile, kes on ühtlasi Heino Elleri uurija ja tema klaverimuusika väljaandja.

Emeriitprofessor Mart Humalalt saadud vihje peale helistas Sten Lassmann möödunud sügisel mitu korda Maie Ruuberile palvega revideerida perekondlikku arhiivi. Vihje peitus selles, et Maie isa Emil Ruuber oli olnud Heino Elleri hea sõber ja Estonia Seltsi liige. Kuigi ametilt veterinaar, kirjutas ta ka ise muusikat. Ruuber oli Tartus elavale Ellerile omamoodi suursaadikuks Tallinnas, nii et kultuuripärandiks võib pidada ka kahe mehe omavahelist kirjavahetust.