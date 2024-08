HARULDANE KOKKUTULEK | 32 Hiiu Tiiut said näo naerule

Kui Tiiu Heldema postitas sotsiaalmeediasse teate Tiiude kokkutuleku kohta 6. augustil Kärdlas Hiiumaa gümnaasiumi majas, sai see palju heatahtlikku tähelepanu. „Issand, kui lahe ettevõtmine,“ kirjutas kommentaariks Eike. „Kahju, et ma Tiiu pole!“ Kallel tuli mõte Kalled kokku kutsuda, et siis Tiiudega kohtuma minna. Ja Aeliita kurvastas, et kui tema tahaks nimekaimudega kokkutulekut teha, oleks neid terve Eesti kohta vaid kuus. Tiiu-nimelisi aga oli 1. jaanuari seisuga üle 4000.