Koosviibimisel osales ka Kodutütarde Saaremaa ringkond ringkonnavanem Martina Kommel, kes lisaks tervituskõnele luges uute kodutütardega pühaliku tõotuse. Noortejuht Tiit Rohtvee juhendamisel lugesid pühaliku tõotuse ka uued noorkotkad.
GALERII | Tunnustati Hiiumaa kodutütreid ja noorkotkaid
Möödunud laupäeval, 24. jaanuaril tänati ja tunnustati Palade Põhikooli saalis Hiiumaa kodutütreid, noorkotkaid, noortejuhte ning nende toetajaid ja koostööpartnereid. Samuti tähistati Kodutütarde 94. aastapäeva.
