GALERIID
GALERII | Saunabussi pidu tõmmati hooga käima
Reedel Männamaal alanud Saunabussi peol on traditsiooniliselt kohal kümned erinevad saunad, kuhu esimesel õhtul jätkus ka ohtralt rahvast. Vaatamata paduvihmahoogudele jagus rahvast ka Vennaskonna kontserdile. Pidu jätkub laupäeval.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Kempsukultuur on rahvusvaheline tulemusteta kompromisside loomise jada.
UUDISED
Tänavu on kõige rohkem sünde Hiiumaal registreeritud juunis, kui sündis kaheksa last. Kõige vähem on sel aastal lapsi sündinud veebruaris ja märtsis, mõlemal kuul...
SPORT
Jahtklubi Dago lipu all seilav Olympicu meeskond saavutas avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel Tallinnas B-grupi harrastajate arvestuses hõbemedali ja üldarvestuses oma grupis eestlastest parima tulemuse – kuuenda...
JUHTKIRI
Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik Alo Savi ei mõelnud pea hetkegi, kui vastas jaatavalt ajakirjaniku küsimusele, kas ta tunnetab kogukonna vastuseisu Hiiumaal plaanitavale koolireformile. Ta...