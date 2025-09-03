GALERII | Luidja triatlon õnnestus raskuste kiuste

Võistluse üks korraldajatest ja läbiviija Hardi Raiend sõnas, et tänavune üritus andis “korraliku õppetunni korraldajatele ja piisava pingutuse osalejatele”. Tema sõnul on Luidja maastikutriatloni üks suurimaid väärtusi võistluspaik ise – Luidja rannajoon oma looduse ja iluga.
