GALERII | Kõpu radarpost sai nurgakivi

Reedel asetasid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK), õhuväe ning Mapri Ehituse OÜ esindajad Hiiumaal Kõpu radarpostile nurgakivi. Uus radarpost valmib Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu abil ning selle nägemisraadius ulatub igas suunas üle Eesti piiride.