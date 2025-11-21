Jälgi meid
GALERII | Kõpu radarpost sai nurgakivi

Hiiumaal pandi nurgakivi asetamisega ametlik algus Kõpu radarposti ehitusele.
Kõpu radarposti rajamine sai nurgakivi asetamisega ametliku alguse. | Foto: Eike Meresmaa

Reedel asetasid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK), õhuväe ning Mapri Ehituse OÜ esindajad Hiiumaal Kõpu radarpostile nurgakivi. Uus radarpost valmib Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu abil ning selle nägemisraadius ulatub igas suunas üle Eesti piiride.

