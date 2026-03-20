GALERII | Kõige tegijamateks tiputegijateks said Noored

Esimene väljakutse toimus 2021. aastal, kui osales kümme tiimi, ehk seni ka kõige rohkem. Põnevust tekitas siis just politsei ja päästeameti omavaheline mõõduvõtt, võitsid päästjad, aga rohkem pole neid seinal ronimas nähtud.



Aja jooksul on võistlus saanud veelgi täpsema juhendi ning et motiveerida ikka rohkem proovima ka suuremat pingutust nõudvaid radu ronima, on saanud meetrite ronimisest punktide kogumine, sest keerulisema raja ronimise eest saab rohkem punkte. Tiputegija väljakutse võitjaks ja kauni klaasist rändkarika saab enim punkte kogunud tiim.



Sel aastal osales kokku seitse tiimi. Igal aastal on Tuuletorn olnud esindatud, mis on nagu pisut auasi, nii ka sel aastal. Küll rändkarikale ei pretendeeri, aga auhindade loosis ikka. Sel aastal oli Tuuletorni tiimis peale minu neli liiget (maksimaalne osalejate arv tiimis kuus ja minimaalne kolm) ja peaaegu igaüks ronis nagu jaksas ja said kokku 4496 punkti.



Dagaithi viikingid, kus oli kokku kuus liiget, ronisid kokku hulga rohkem punkte – 21 314. Nende tiim võitis rändkarika kaks aastat järjest, 2023 ja 2024. aastal. Kõik tiimiliikmed täiskasvanud ja mitmed neist juba kogenud ronijad, kes hea meelega jagasid võistluse käigus häid ronimisnippe ka algajatele teistest tiimidest.



M ja P Nurst on osalenud juba aastaid Tiputegija väljakutsel. Neid iseloomustab suhtumine üks kõigi ja kõik ühe eest. Selliste tiimide osalemine innustab ka teisi, kuidas üksteist toetada ja aitab meeles pidada, et olulisim on koostegemise rõõm. Sel aastal seljatasid nad Tuuletorni tiimi kergelt ja kogusid kokku 5203 punkti.



Tiim Kribud osales sel aastal esimest korda ja tiimi nimi oli tabav selles mõttes, et neid oli vaid kolm liiget, kaks täiskasvanut ja üks laps. Vaatamata sellele, et neid oli miinimum arv, suutsid nad ronida kokku väga palju – 11 460 punkti! Müts maha ja kummardus selliste tegijate ees!



Tiim Reede, eelmise aasta Tiputegija väljakutse võitja, oli ka sel aastal üli tõhus. Tiimi liikmetest olid pooled täiskasvanud ja pooled lapsed nng roniti kokku 21 816 punkti. Väljakutse ajal jäid nad silma oma sihikindluse ja kiirusega, samas sõbralikud ja rõõmsameelsed konkurentidega.



Tiim Maivelmaa nimi tuleb osalejate nimest, kus tegemist kahe ema ja nende lastega, kokku kuus liiget. Üks ema on lastega osalenud Tiputegija väljakutses ka varem, teine esimest korda. Super, kuidas emad lapsi innustasid ja vastupidi – ei näinud pisaraid ega kuulnud vingu. Tulid ronima, eesmärgid paigas ja kui ka ei saavutanud selleks korraks seatud eesmärke, lohutasid üksteist. Nii nagu ühes tiimis peakski olema. Kokku ronisid 12 712 punkti.



Selle-aastase Tiputegija väljakutse võitjad ja tähtronijad on tiim Noored, kus oli kaks neiut ja kaks noormeest. Noormehed pidid enamus võistlemise ajast viibima Mandri-Eestis aga kui saarele tulid, ronisid topeltkiirusega. Ka neiud pidid vahepeal oma panuse andma Põhjamaade meistrivõistlustel Rootsis, mis ei takistanud neid koos viimasel päeval hullu panemast – ronisid ühel päeval kokku 8100 punkti (meenutame, et Tuuletorni tiim ronis kuu ajaga 4496 punkti). Ilmselgelt võitsid nad rändkarika, kui said kokku 25 337 punkti. Teistel tiimidel ei olnud ka midagi selle vastu – maailm on noorte päralt!



Võitjad said rändkarika, aga auhinnad loositi tavapäraselt kõikide tiimide vahel. Auhinnad olid valitud nii, et tiimidel jätkuks koostegemise rõõm. Tegemist oli elamustega ja püüdsime jääda oma maja tegemiste juurde, ehk pakkuda Tuuletorni elamusi – ronimisseina pääsmed, ujula ja jõusaal, bowlingu tund, toiduelamus ruudist, aga ka elamusi väljaspool Tuuletorni. Me oleme uhked, et üheks auhinnaks sai fotograafia koolitus nii algajale kui juba kogemustega pildistajale (aitäh Pääro Metsand!) ja jalgsimatk läbi merevee Kaevatsi laiule.