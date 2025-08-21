Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

GALERII | Kassaris avati Laisma tammi infotahvel

Jäädvustamaks Kassari ja Hiiumaa vahelist ühendust, avati kolmapäeval Laisma tammi Kassari poolses otsas infotahvel, mis on järgmine samm Kassari väravate loomise poole.

Avatar photo
Tahvlilt eemaldasid katte Nelly Albert koos vanaema Heli Tuisuga. | Foto: Raul Vinni

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TÕUSVAD TÄHED | Selgusid noorte meistrid tennises

Hiiumaa Tenniseklubi väliväljakutel toimusid möödunud nädalal noorte meistrivõistlused tennise üksikmängus, kus selgitati välja 2025. aasta Hiiumaa parimad mängijad eri vanuseklassides.

22 minutit ago

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 21.-27. august 2025

Jäär

3 tundi ago

SPORT

VÕIT | Hiidlane Jaan Rebel tuli rannavõrkpallis Eesti meistriks

Nädalavahetusel Tallinnas Vabaduse väljakul peetud Eesti meistrivõistlustel krooniti meeste seas võitjateks hiidlane Jaan Rebel ja tema paariline Kaur Erik Kais. Duole jäi see ühtlasi...

18 tundi ago

UUDISED

SAID PALGA | Ristna rannas autoga kihutanud poolakad jäid merre kinni (video)

Sotsiaalmeedias kogub kõlapinda video, kus Ristna lõunaneemel kihutab rannas Poola numbrimärgiga maastur.

18 tundi ago