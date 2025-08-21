GALERII | Kassaris avati Laisma tammi infotahvel

Veel lugemist:
SPORT
Hiiumaa Tenniseklubi väliväljakutel toimusid möödunud nädalal noorte meistrivõistlused tennise üksikmängus, kus selgitati välja 2025. aasta Hiiumaa parimad mängijad eri vanuseklassides.
SPORT
Nädalavahetusel Tallinnas Vabaduse väljakul peetud Eesti meistrivõistlustel krooniti meeste seas võitjateks hiidlane Jaan Rebel ja tema paariline Kaur Erik Kais. Duole jäi see ühtlasi...
UUDISED
Sotsiaalmeedias kogub kõlapinda video, kus Ristna lõunaneemel kihutab rannas Poola numbrimärgiga maastur.