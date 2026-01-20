Jälgi meid
HL bänner

GALERIID

GALERII | Kärdla linn talverüüs

Juba mitmendat päeva pakub ilm kaunist pilti, kus ümbritsev härmatisega kaetud.

Avatar photo
Kärdla Rannapaargu rand. | Foto: Raul Vinni

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

HARIDUSSILM | Hiiumaa õpetajate keskmine brutopalk on Eesti madalaim

Hiiumaal on õpetajate keskmine brutopalk 31. oktoobri 2025 seisuga Eesti kõige madalam, ulatudes 1928 euroni, selgub Haridussilma andmetest.

9 tundi ago

UUDISED

HINNAD TÕUSEVAD | Hiiumaa sadamad tõstab ajale jalgu jäänud tasusid

Saare nelja külalissadamat haldav SA Hiiumaa Sadamad teeb alanud aastal sadamates uuendustöid, kuid on sunnitud kehtestama tasu ka slipi kasutamisele ning tõstma ööbimiste hindu.

12 tundi ago

UUDISED

TÖÖINSPEKTSIOON | Hiiumaalt plaanitakse kontrollida kümmet ettevõtet

Tööinspektsioon avaldas oma kodulehel nimekirja ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Hiiumaalt on tööinspektsiooni nimekirjas kümme ettevõtet.

15 tundi ago

UUDISED

MERI JÄÄS | Keerulised jääolud Hiiumaa ja mandri vahel mõjutavad reiside kestvust

Jää on jõudnud ka Hiiumaa liinile ja seetõttu võivad tänased praamireisid kesta kuni kümme minutit kauem.

16 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×