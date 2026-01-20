GALERII | Kärdla linn talverüüs

Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaal on õpetajate keskmine brutopalk 31. oktoobri 2025 seisuga Eesti kõige madalam, ulatudes 1928 euroni, selgub Haridussilma andmetest.
UUDISED
Saare nelja külalissadamat haldav SA Hiiumaa Sadamad teeb alanud aastal sadamates uuendustöid, kuid on sunnitud kehtestama tasu ka slipi kasutamisele ning tõstma ööbimiste hindu.
UUDISED
Tööinspektsioon avaldas oma kodulehel nimekirja ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Hiiumaalt on tööinspektsiooni nimekirjas kümme ettevõtet.
UUDISED
Jää on jõudnud ka Hiiumaa liinile ja seetõttu võivad tänased praamireisid kesta kuni kümme minutit kauem.