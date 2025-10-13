Jälgi meid
GALERII | Kärdla Kooli vilistlaste gala ja 195. sünnipäev

Laupäeva õhtul kohtusid Hiiumaa Spordikeskuses Kärdla Kooli vilistlased, et tähistada kooli 195. aastapäeva, meenutada kooliaega ja üheskoos pidutseda.
Kärdla Kooli vilistlaste gala ja 195. sünnipäev. | Foto: Eike Meresmaa

Õhtut juhtis Jürgen Pärnsalu, tantsupõrandale andis hoogu ansambel Legend koosseisus Rolf Roosalu, Lauri Pihlap ja Marvi Vallaste. Üllatusetteaste tegi Tiina Tantsustuudio ning muusikat mängisid DJ Eller ja DJ Põder.

