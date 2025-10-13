GALERII | Kärdla Kooli vilistlaste gala ja 195. sünnipäev

Õhtut juhtis Jürgen Pärnsalu, tantsupõrandale andis hoogu ansambel Legend koosseisus Rolf Roosalu, Lauri Pihlap ja Marvi Vallaste. Üllatusetteaste tegi Tiina Tantsustuudio ning muusikat mängisid DJ Eller ja DJ Põder.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate...
POLITSEI
Politseile on laekunud mitmed Hiiumaa elanike teated, kus petturid on proovinud inimestelt raha kätte saada nii telefoni kui ka e-kirja teel.
KIRI SAARELT
Pidime ju homme Hiiumaale jõudma, aga praegu tundub küll, et saame veel natukeseks laiule jääda – ilm on juba kolmandat päeva nii tuuline, et...
PERSOON
Kunstiajalugu algab Veenustest, ütleb metallikunstnik Enn Johannes. Esimesed teosed, millega mitte lihtsalt ei kujutatud nähtut, vaid taheti ka midagi öelda. Ennul on oma Veenus....