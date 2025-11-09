Jälgi meid
GALERII | Hiiumaa Rahvaralli parimate autasustamine

Laupäeva õhtul autasustati Villalaos parimaid rallisõitjaid. Sel aastal jäeti Uno Aava karikas Hiiumaale.
Hiiumaa Rahvaralli 2025 autasustamine. | Foto: Arabella Valtin

