GALERII | Hiiu Kala ja Õlle Festivalil võeti mõõtu põnevatel aladel

Hiiu Kala ja Õlle Festivalil võeti mõõtu põnevatel aladel
16. augustil täitus Kassari Puhkemaja hoov rahvasaginaga. Kõigil soovijatel oli võimalik osa saada traditsioonilistest võistlustest, näiteks augu kaevamine. Lisaks valiti parim Hiiumaa õlu, mille võitjaks tuli juba mitmendat korda Hiiumaa Pruulikoda.
UUDISED
Vallavolikogus on menetluses eelnõu “Maamaksumäärade, maamaksu tõusu piirmäära ja maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine”. Mida selles plaanitakse ja...
POLITSEI
Täna, 19 augustil kella 09.40 paiku sai politsei teate, et Vaemla-Kassari-Luguse tee teisel kilomeetril oli veok manööverdamise käigus vajunud teetammist alla.
REPORTAAŽ
Hiiumaad on oma rikkaliku ajaloo tõttu õnnistatud tugevasti väljakujunenud Genius loci ehk kohavaimuga. Mitmeid aastaid on Kalli ja Valev Sein ning Maret Kukkur loci...
UUDISED
Hiiumaa viimane kodusiga Laigu elas 12-aastaseks ja suri jaanuaris vanadusse. Saarel ei ole seega ühtegi kodusiga ja pole karta katkuhukkamist. Sigade Aafrika katk pole...