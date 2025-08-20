Jälgi meid
GALERII | Hiiu Kala ja Õlle Festivalil võeti mõõtu põnevatel aladel

16. augustil täitus Kassari Puhkemaja hoov rahvasaginaga. Kõigil soovijatel oli võimalik osa saada traditsioonilistest võistlustest, näiteks augu kaevamine. Lisaks valiti parim Hiiumaa õlu, mille võitjaks tuli juba mitmendat korda Hiiumaa Pruulikoda.
Hiiu Kala ja Õlle festivali päevajuht oli Arno Kuusk. | Foto: Argo Nurs

