GALERIID

GALERII | Esimese septembri aktused Hiiumaa koolides

Suuremõisa Põhikool

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas vanavanemate päeva tähistad? Mis Sulle sellega seostub?

Sirje

2 tundi ago

UUDISED

REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu

Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...

23 tundi ago

UUDISED

TUNNUSTUS | Veerandsada aastat naiskodukaitses

Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.

23 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Seeneline leidis Tareste metsast mürsu

Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerisid möödunud nädalal juhtumile Hiiumaal, kus Tareste külas leidis metsa seenele käinud inimene 76 mm mürsu koos hülsiga. Demineerijad tegid leiu kahjutuks.

1 päev ago