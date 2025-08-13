SPORT
GALERII | 68. Hiiumaa võrkpalliturniir tõi kokku 320 mängijat üle Eesti
Hiiumaale jõudsid võistkonnad Eesti kolmeteistkümnest piirkonnast – Lääne-Eestist kuni Põlvamaani välja. 9.augustil võtsidki Kärdla staadionil mõõtu 19 naiskonda ja 20 meeskonda.
AHTO ILMAJUTUD
Järgmise nädala aja ilm meenutab natuke suve, kuid nädalavahetusel pöörab ilm taas jahedama suunas.
PÄÄSTE
Teisipäeva ennelõunal, kella 11 paiku paiskus Annomäe teeristis kurvist välja 79aastase Linda juhitud sõiduauto. Kiirabi viis juhi haiglasse kontrolli.