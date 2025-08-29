Jälgi meid
PILTUUDIS

FOTOD | Vabadussõja mälestusmärk tõsteti oma kohale

Neljapäeva hommikul tõstis kraana Pühalepa kiriku ees asuva Vabadussõja mälestusmärgi ajutisest asukohast betoonist aluse peale.

Avatar photo
Mälestusmärgi silinder tõsteti paika. | Foto: Triin Lukas

Dan Lukas Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsist ütles, et nüüd lähevad tööd edasi juba nimeplaatide kinnitamisega ja mälestusmärgi kinnitamisega alusele. 

