FILM “SINIKOLLANE” | Sõda, mis puudutab kõiki

Sõda on hirmus. Sõda on valus. Esimeste kaadritega saad sellest ehmatavalt aru. Ukrainasse sõidavad vabatahtlikud, kes võibolla alguses sõja olemust ei adu, aga ruttu õpivad.

Film "Sinikollane" linastub veel pühapäeval 16. novembril kell 14.30 Kärdla kinosaalis. | Foto: Hiiumaa Kino

Erkole tähendab minek Ukrainasse missiooni, moraalset vajadust abistada, enda proovile panekut. See on sõda ka meie kodumaa eest. 

