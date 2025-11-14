FILM “SINIKOLLANE” | Sõda, mis puudutab kõiki

Erkole tähendab minek Ukrainasse missiooni, moraalset vajadust abistada, enda proovile panekut. See on sõda ka meie kodumaa eest.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.
ARVAMUS
Hiiumaa Ametikooli ja Gümnaasiumi tuleviku teema muutus enne valimisi eriti “kuumaks”, milles enamik kohalikke poliitikuid üritas paremaid positsioone võtta. Nagu tavaliselt, oli neis väljaütlemistes...
UUDISED
Henrik Normanni ja Keith Siilatsi vahel möödunud suvel lahvatanud teetüli pole jätkuvalt lahendust leidnud. Siilats soovib teed kasutavatelt külaelanikelt 2000 eurot aastas kompensatsiooni, vald...