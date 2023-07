Esseekonkursi korraldaja tahab käivitada stipendiumi

Selleks, et pesast välja lennanud noortel oleks vabam lennata, võiks Hiiumaa neid Andrus Ilumetsa arvates rahaliselt toetada.

Seitse aastat tagasi rahaliste auhindadega kirjutamiskonkursi algatanud ettevõtja Andrus Ilumets soovib järgmiseks käivitada stipendiumi, millega turgutada noorte üliõpilaste õppimissoovi. “Noori tuleb märgata ja tunnustada,“ ütles ettevõtja veendunult. “Nad on meie saadikud – kui suudame omasid toetada, viib see maailmale Hiiumaast väga erilise sõnumi,“ leidis ta. Stipendiumi suurus võiks Ilumetsa arvates olla 300 eurot kuus ning sellega toetataks õpingute esimest kolme aastat. Toetus ei tohiks seada mingeid piiranguid sellele, mida keegi õpib või millised on tema tulevikuplaanid seoses saarele naasmisega. Küll aga võiks motiveerida õpingute rajal püsimist.