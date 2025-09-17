Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas allkirjastas käskkirja eelnõu, mille järgi moodustataks uus õppeasutus juba sel aastal ning õppetöö algaks 2026. aasta sügisel. Kooli on planeeritud kuni 330 õppekohta.
ERIARVAMUS | Hiiumaa vald ei nõustu HiGRKo moodustamisega
Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse keeldumisega.
Teisipäeval jõudis Kärdla raamatukokku Eesti Raamatu Aasta rändnäitus, mis on pühendatud suurele juubelile – möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.
Järgneva nädala aja ilm jätkub pigem sügise lainel. Sageli sajab ning on tuuline ja sügiseselt jahe.