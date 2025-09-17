ERIARVAMUS | Hiiumaa vald ei nõustu HiGRKo moodustamisega

Haridus- ja Teadusministeerium soovib liita Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli üheks õppeasutuseks nimega Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž (HiGRKo). Hiiumaa vallavalitsus vastas ministeeriumile resoluutse keeldumisega.