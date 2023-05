Emad kaitsevad lapsi ja hoolitsevad nende eest

Kuues Kärdla lasteaia rühmas valmistutakse emadepäevaks erinevalt. Kõige väiksemail on plaanis kutsuda emad mänguõhtule lasteaiahoovis, suuremad kavatsevad kooki küpsetada. Rühmatubade aknalaudadel kasvavad petuuniad, peiulilled ja kuumaasikad, mis emadepäevaks kauni potiümbrise saavad ning emadele kingiks lähevad.

Mõmmide rühma lapsed on õppinud laule ja luuletusi, valmistanud taaskasutatud materjalidest kaelakee ja ehtekarbi. Need on aknalauale ilusti ritta laotud ja ootavad seal emadepäeva pidustusi. Lapsed teavad hästi, mis tähtis päev sel pühapäeval on, ning kontserdiks välja valitud laulud on ilusti peas.