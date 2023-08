Kärdla-Tallinn lennuhange viidi küll läbi, kuid hetkel teenust osutav Diamond Sky vaidlustas hankekomisjoni otsuse. Liinilennud siiski ei katke.

Vaidlustaja hinnangul on hanke tulemusel mitu kitsaskohta. Diamond Sky tegevjuht Madis Vanaselja kinnitas, et nad kaotasid hankel NyxAirile ja on vaidlustuse sisse andnud. Esimese punktina on hankekomisjon nende arvates hinnanud valesti enda seatud tingimusi hanke tulemuse väljaselgitamisel.