Läinud nädalavahetusel toimusid Tallinnas Pirital Kalevi Jahtklubis Eesti meistrivõistlused svertpaadiklassidele, kus nelja päeva jooksul selgitati parimad kaheksas paadiklassis. Stardis oli ligi 200 purjetajat Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. RS Aero 5 klassis saavutas Eesti meistritiitli Hiiu Purjelaeva Seltsi purjetaja Jorgen Kuivonen, kes võitis 11 sõidust seitse.
EESTI MEISTER | Jorgen Kuivonen purjetas end Eesti meistriks
Neli aastat svertpaadi purjetamisest eemal olnud Hiiu Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen tõestas, et juba kehamälusse aastatega treenitud oskused ja kogemused toovad meistritiitli ka peale pausi. Hiidlane saavutas Eesti kõrgeima tiitli RS Aero 5 klassis.
