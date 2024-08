EELNÕU | 1000 eurone hariduspreemia saab ülesaareliseks

Eelnõu näeb ette, et varem vaid Emmaste vallas ja osavallas välja antud Marie Breveri preemia muutub nüüd ülesaareliseks. See tähendab, et kandidaate võivad esitada kõik ning tunnustuse võib pälvida ükskõik kus Hiiumaal, mitte vaid Emmaste osavallas elav hiidlane, kes on jätnud olulise panuse saare haridusmaastikule.