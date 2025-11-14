Jälgi meid
Profi saed

REPORTAAŽ

EAKAD JÕUSAALIS | Jõutreening hoiab keha ja vaimu noorena

Kersti Ojasalu otsustas, et tema ei ole pensionär vaid hoopis pensionaut, sest kavatseb elu nautida. Aastatega on aga tema lihasjõudlus vähenenud ja selleks, et ka pensionieas täisväärtuslikku elu nautida, alustas ta jõutreeninguga.
Avatar photo
Elle Üksik (vasakul) ja Inna Tamm Hiiumaa Spordikeskuse jõusaalis. | Foto: Kärolyn Kivistik

Septembrist otsustasid Kersti Ojasalu, Inna Tamm, Elle Üksik, Lii Stomma ja Marge Känd alustada jõusaalitreeningutega. Kersti (65) räägib, et piilus juba varem eemalt jõusaali, et toredad riistapuud, aga tema ei oska nendega midagi peale hakata. Ta otsustas end käsile võtta, tegi koos treeneriga jõusaaliga tutvust ning lasi ka treeningkava koostada. Algul ajas näpuga järge, nüüdseks on aga harjutused kinnistunud. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

VALLAVALITSUS MUUTUB | Tiit Reha kandideerib abivallavanemaks

Hiiumaa vallavanema ja abivallavanemate kandidaadid on suures osas samad, kes kuulusid valitsusse seni. Vaid Üllar Laidi asemel soovitakse valitsusse tuua senine piirkonnajuht Tiit Reha.

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Allkirjastati Hiiumaa valla uus koalitsioonileping

Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...

1 päev ago

KULTUUR

NOMINENDID | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale

Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste...

1 päev ago

UUDISED

UUS TEENUSMAJA | Vald ehitab Kärdlasse kortermaja abivajavate eakate jaoks

Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.

2 päeva ago