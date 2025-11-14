Septembrist otsustasid Kersti Ojasalu, Inna Tamm, Elle Üksik, Lii Stomma ja Marge Känd alustada jõusaalitreeningutega. Kersti (65) räägib, et piilus juba varem eemalt jõusaali, et toredad riistapuud, aga tema ei oska nendega midagi peale hakata. Ta otsustas end käsile võtta, tegi koos treeneriga jõusaaliga tutvust ning lasi ka treeningkava koostada. Algul ajas näpuga järge, nüüdseks on aga harjutused kinnistunud.
REPORTAAŽ
EAKAD JÕUSAALIS | Jõutreening hoiab keha ja vaimu noorena
Kersti Ojasalu otsustas, et tema ei ole pensionär vaid hoopis pensionaut, sest kavatseb elu nautida. Aastatega on aga tema lihasjõudlus vähenenud ja selleks, et ka pensionieas täisväärtuslikku elu nautida, alustas ta jõutreeninguga.
