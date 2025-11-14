EAKAD JÕUSAALIS | Jõutreening hoiab keha ja vaimu noorena

Septembrist otsustasid Kersti Ojasalu, Inna Tamm, Elle Üksik, Lii Stomma ja Marge Känd alustada jõusaalitreeningutega. Kersti (65) räägib, et piilus juba varem eemalt jõusaali, et toredad riistapuud, aga tema ei oska nendega midagi peale hakata. Ta otsustas end käsile võtta, tegi koos treeneriga jõusaaliga tutvust ning lasi ka treeningkava koostada. Algul ajas näpuga järge, nüüdseks on aga harjutused kinnistunud.