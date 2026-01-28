DIGILEHT | Hiiu Leht 29. jaanuaril

Hiiu Leht 29. jaanuaril
- Juhtkiri | Sönad pole süidi
- Arvamus | Kes hoiab saari enda käes, piirab edukalt mereliiklust
- Arvamus | AI-dake, tehisaru võtab üle?!
- Tänavaküsitlus | Kas kasutad igapäevaselt tehisaru?
- Uudis | Uus Elektrilevi merekaabel tagab hiidlastele muretuma elu
- Uudis | Heiki Nabi krooniti 16. korda Eesti meistriks
- Uudis | Sõeluuringule kutsutakse 2000 hiidlast
- Uudis | Raamatukogude loetuima teose kirjutas Urmas Vadi
- Uudis | Koolitoit jõuab nüüdsest toidukappi
- Uudis | Hiiumaa kinoühing kaalub tegevuse vähendamist
- Uudis | Uus teema-aasta tõstab esile meremärgid
- Politsei | Politsei kontrollib autojuhtide tervisetõendi kehtivust
- Kultuur | Jaanika Kuusk nimetati Hiiumaa kultuuripärliks
- Kultuur | Tallinna Hiidlaste Selts tervitas uut aastat
- Sport | Entusiasmi toel sündis populaarne Kivipalu jäärajasõit
- Persoon | Kaie Pranno vajab pidevat arengut
- Ulguhiidlane | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad
- Külalugu | Kõpu külast leiab rohkemgi kui tuletorni
- Eksperiment | Tartu Maraton Hiiumaal ehk kuidas tehisaru mind alahindas
- Noored | Noored käivad jahil looduse pärast
- 25 aastat tagasi | Alaealised lollitasid õhupüssiga
- Jaanuar pildis