DIGILEHT | Hiiu Leht 29. jaanuaril

Hiiu Leht 29. jaanuaril
  • Juhtkiri | Sönad pole süidi
  • Arvamus | Kes hoiab saari enda käes, piirab edukalt mereliiklust
  • Arvamus | AI-dake, tehisaru võtab üle?!
  • Tänavaküsitlus | Kas kasutad igapäevaselt tehisaru?
  • Uudis | Uus Elektrilevi merekaabel tagab hiidlastele muretuma elu
  • Uudis | Heiki Nabi krooniti 16. korda Eesti meistriks
  • Uudis | Sõeluuringule kutsutakse 2000 hiidlast
  • Uudis | Raamatukogude loetuima teose kirjutas Urmas Vadi
  • Uudis | Koolitoit jõuab nüüdsest toidukappi
  • Uudis | Hiiumaa kinoühing kaalub tegevuse vähendamist
  • Uudis | Uus teema-aasta tõstab esile meremärgid
  • Politsei | Politsei kontrollib autojuhtide tervisetõendi kehtivust
  • Kultuur | Jaanika Kuusk nimetati Hiiumaa kultuuripärliks
  • Kultuur | Tallinna Hiidlaste Selts tervitas uut aastat
  • Sport | Entusiasmi toel sündis populaarne Kivipalu jäärajasõit
  • Persoon | Kaie Pranno vajab pidevat arengut
  • Ulguhiidlane | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad
  • Külalugu | Kõpu külast leiab rohkemgi kui tuletorni
  • Eksperiment | Tartu Maraton Hiiumaal ehk kuidas tehisaru mind alahindas
  • Noored | Noored käivad jahil looduse pärast
  • 25 aastat tagasi | Alaealised lollitasid õhupüssiga
  • Jaanuar pildis

