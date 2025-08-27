DIGILEHT | Hiiu Leht 28. augustil

Hiiu Leht 28. augustil
- Arvamus | Vallavanem ignoreeris volikogu, ületas volitusi ja peab tagasi astuma!
- Arvamus | Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?
- Arvamus | Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni
- Tänavaküsitlus | Kuidas suvega rahul oled?
- Uudis | Vabadussõja mälestusmärgi eestvedajad kutsuvad sugulasi otsima
- Uudis | Hiiumaal otsitakse parimat moosi
- Uudis | Hiiumaal läheb esimesse klassi 78 last
- Uudis | Betoonsärk peab, aga sadeveed valguvad kraevahele
- Uudis | Hiiumaa vallavanema kandidaat on Hergo Tasuja
- Uudis | Henrik Normann kandideerib Isamaa nimekirjas
- Uudis | Vald võitleb teetigudega
- Intervjuu | Minister Karmen Joller: Arstid peavad suutma koostööd teha
- Sport | Paluküla terviseradadel avati uus teenindushoone
- Sport | Hiiumaa vald osales 50. Eesti omavalitsuste suvemängudel
- Sport | Hiiumaa jalgpallurid mängivad A. Le Coq Arenal finaalis
- Persoon | Garmen Tabor: Hiidlaste lõputu huumorimeel aitab ellu jääda
- Kiri Sõrve poolsaarelt | Poolsaare moodi saar
- Reportaaž | Peast põllumehed pidasid Emmastes pidu
- Tervis | Kohvipausi asemel turgutav suplus
- Kuhu minna | Muinatulede öö keerleb ümber lõkke
- August pildis