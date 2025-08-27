Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 28. augustil

Hiiu Leht 28. augustil
  • Arvamus | Vallavanem ignoreeris volikogu, ületas volitusi ja peab tagasi astuma!
  • Arvamus | Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?
  • Arvamus | Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni
  • Tänavaküsitlus | Kuidas suvega rahul oled?
  • Uudis | Vabadussõja mälestusmärgi eestvedajad kutsuvad sugulasi otsima
  • Uudis | Hiiumaal otsitakse parimat moosi
  • Uudis | Hiiumaal läheb esimesse klassi 78 last
  • Uudis | Betoonsärk peab, aga sadeveed valguvad kraevahele
  • Uudis | Hiiumaa vallavanema kandidaat on Hergo Tasuja
  • Uudis | Henrik Normann kandideerib Isamaa nimekirjas
  • Uudis | Vald võitleb teetigudega
  • Intervjuu | Minister Karmen Joller: Arstid peavad suutma koostööd teha
  • Sport | Paluküla terviseradadel avati uus teenindushoone
  • Sport | Hiiumaa vald osales 50. Eesti omavalitsuste suvemängudel
  • Sport | Hiiumaa jalgpallurid mängivad A. Le Coq Arenal finaalis
  • Persoon | Garmen Tabor: Hiidlaste lõputu huumorimeel aitab ellu jääda
  • Kiri Sõrve poolsaarelt | Poolsaare moodi saar
  • Reportaaž | Peast põllumehed pidasid Emmastes pidu
  • Tervis | Kohvipausi asemel turgutav suplus
  • Kuhu minna | Muinatulede öö keerleb ümber lõkke
  • August pildis

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 28.08.2025 (37)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja Roograhu pitsa.

8 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm läheb taas soojemaks

Vahepealne jahedus asendub taas veidi soojema ilmaga ning nii õnnestub veel ehk suve lõpust rõõmu tunda.

9 tundi ago

SPORT

SÄRAV TULEMUS | Jorgen Kuivonen tõi Lohusalust esikoha

Nädalavahetusel peeti Lohusalus kolmepäevane Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp - Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused. Regatt on toimunud juba 25 aastat.

10 tundi ago

ARVAMUS

Tõnis Villmäe: Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?

Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...

11 tundi ago