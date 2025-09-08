ARVO PÄRT 90 | Pärdi päevad jõuavad Hiiumaale

Ansamblil Vox Clamantis ilmus 5. septembril Saksa maineka plaadifirma ECM alt uus album, millele on salvestatud teosed Arvo Pärdi a cappella kooriloomingust. Kuigi plaadi nimilugu “Ja ma kuulsin hääle …” on varem helikandjatele jõudnud, siis leiab uuelt albumilt mitu esmasalvestust, 2021. aastal valminud “O Holy Father Nicholas” ja 2020. aastal loodud “Für Jan van Eyck”.
