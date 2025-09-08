Jälgi meid
ARVO PÄRT 90 | Pärdi päevad jõuavad Hiiumaale

Maestro Arvo Pärdi 90. sünnipäeval, 11. septembril kõlab Kärdla kirikus Nargenfestivali Pärdi päevade kontsert “Ja ma kuulsin hääle”.
Ansambel Vox Clamantis. | Foto: Helena Tulve

Ansamblil Vox Clamantis ilmus 5. septembril Saksa maineka plaadifirma ECM alt uus album, millele on salvestatud teosed Arvo Pärdi a cappella kooriloomingust. Kuigi plaadi nimilugu “Ja ma kuulsin hääle …” on varem helikandjatele jõudnud, siis leiab uuelt albumilt mitu esmasalvestust, 2021. aastal valminud “O Holy Father Nicholas” ja 2020. aastal loodud “Für Jan van Eyck”. 

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas vanavanemate päeva tähistad? Mis Sulle sellega seostub?

Sirje

2 tundi ago

REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu

Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...

23 tundi ago

TUNNUSTUS | Veerandsada aastat naiskodukaitses

Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.

23 tundi ago

GALERIID

GALERII | Esimese septembri aktused Hiiumaa koolides

Suuremõisa Põhikool

1 päev ago