Jälgi meid
HL bänner

ARVAMUS

ARVAMUS | Sõjahirmu suured silmad

“Me kõik saame surma,” nii kõlab Raadio 2 aastahiti valimisel null nominatsiooni pälvinud uuekooli räppari Kermo Mureli viimase singli refrään. Kermo Murel on ikka kirjutanud asjadest, mis resoneeruvad, umbes nagu SADU, aga 20 aastat nooremale auditooriumile. “Me kõik saame surma” resoneerub samuti, sest just selline on olnud üldine riigikaitseline ja ühiskondlik narratiiv alates 2022. aasta 24. veebruarist. 
Martin Erik Maripuu, Hiiumaa juurtega ajakirjanik, ERR Tartumaa korrespondent. | Foto: Kerstin Tälli

Mõni ime siis, et majandus kiratseb, sündimus langeb ja inimestes ärevus kasvab. Olen viimaste aastate jooksul korduvalt sattunud Soome ja Poola. Nendes riikides ei ole sõjaärevust niimoodi tajuda. Poolat iseloomustab tugev idapiir ja võimas sõjavägi, Soomet kindel välispoliitika ja aastatepikkune kogemus piiririigina. Poola või Soome piiri ületades võib tunda ärevuse asemel hoopis rahu. Need riigid tunduvad tasakaalukamad.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

TUNNUSTUS | Hiiumaa kultuuripärliks sai Jaanika Kuusk

Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.

11 tundi ago

UUDISED

ÄPP | Hiiu Leht muutis lehelugemise mugavamaks

Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...

12 tundi ago

UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 22. jaanuaril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.

12 tundi ago

KULTUUR

KOHALIK VALIK | Kärdla raamatukogu laenutuste edetabel näitab iseloomu

Hiiumaa lugejate 2025. aasta laenutuste esikohal on Urmas Vadi "Kuu teine pool“, mis juhib ka üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit.

13 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×