Mõni ime siis, et majandus kiratseb, sündimus langeb ja inimestes ärevus kasvab. Olen viimaste aastate jooksul korduvalt sattunud Soome ja Poola. Nendes riikides ei ole sõjaärevust niimoodi tajuda. Poolat iseloomustab tugev idapiir ja võimas sõjavägi, Soomet kindel välispoliitika ja aastatepikkune kogemus piiririigina. Poola või Soome piiri ületades võib tunda ärevuse asemel hoopis rahu. Need riigid tunduvad tasakaalukamad.
ARVAMUS
ARVAMUS | Sõjahirmu suured silmad
“Me kõik saame surma,” nii kõlab Raadio 2 aastahiti valimisel null nominatsiooni pälvinud uuekooli räppari Kermo Mureli viimase singli refrään. Kermo Murel on ikka kirjutanud asjadest, mis resoneeruvad, umbes nagu SADU, aga 20 aastat nooremale auditooriumile. “Me kõik saame surma” resoneerub samuti, sest just selline on olnud üldine riigikaitseline ja ühiskondlik narratiiv alates 2022. aasta 24. veebruarist.
