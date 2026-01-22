ARVAMUS | Sõjahirmu suured silmad

Mõni ime siis, et majandus kiratseb, sündimus langeb ja inimestes ärevus kasvab. Olen viimaste aastate jooksul korduvalt sattunud Soome ja Poola. Nendes riikides ei ole sõjaärevust niimoodi tajuda. Poolat iseloomustab tugev idapiir ja võimas sõjavägi, Soomet kindel välispoliitika ja aastatepikkune kogemus piiririigina. Poola või Soome piiri ületades võib tunda ärevuse asemel hoopis rahu. Need riigid tunduvad tasakaalukamad.