Jälgi meid
HLREIS

ARVAMUS

ARVAMUS | Mida võib õpetada sport

Hommikukohv kurgust alla ja autosse. Autouksest välja, trepist üles ja laua taha. Terve päev arvutitoolil, siis trepist alla ja jälle autosse. Mõned sammud poes, mõned kodus toimetades, siis magama. Kõlab nagu elu?
Avatar photo
Piret Eesmaa. | Foto: Raul Vinni

Maailma Tervishoiu Organisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel liikuda nädalas mõõduka intensiivsusega vähemalt 150 minutit või tugeva intensiivsusega vähemalt 75 minutit. SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse uuringu järgi liigub sellise intensiivsusega 46 protsenti vastanutest. Populaarseimad liikumisviisid on esiteks kõndimine, sellele järgneb jalgrattasõit, kolmandana jõutrenn ning neljandal kohal jooksmine. Põhjustena, miks liikumist harrastatakse, mainitakse paremat tervist, füüsilist vormi või välimust, kaalu langetamist, aga ka lihtsalt värskes õhus viibimist ja lõõgastust. Need on kõik väga head põhjused, miks sporti teha. Aga mul on üks veel.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

VÄÄRTUSTAB SÜSTEEMSUST | Südametunnistus näitab Kristile teed

Olgu elukoht või amet milline tahes – Kristi Ugam ei saa lihtsalt kõrvalt vaadata, kui kaalul on miski tema jaoks oluline.

14 tundi ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Ülemuse kuulamine sidus Kärdi Hiiumaaga

Kui Tärkma-Triigi jäätee lahti tehti, sõitis Kärt Aardam perega kohe Saaremaale, Orissaarde vanematekoju sauna.

14 tundi ago

ROHENÄPP

ROHENÄPP | Toataimedel peab laskma kohaneda

Liigne hoolitsus võib toataimele rohkem kahju teha kui kasu. Kogenud toataimede eest hoolitsejad teavad, et edu võti on kannatlikkus, õige kastmine ja oskus märgata...

14 tundi ago

UUDISED

LÕPLIKULT SULETUD | Saaremaa–Hiiumaa jäätee on selleks aastaks suletud

Reedest on Saaremaa–Hiiumaa ametlik jäätee selleks hooajaks lõplikult suletud.

3 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×