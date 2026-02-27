ARVAMUS | Mida võib õpetada sport

Maailma Tervishoiu Organisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel liikuda nädalas mõõduka intensiivsusega vähemalt 150 minutit või tugeva intensiivsusega vähemalt 75 minutit. SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse uuringu järgi liigub sellise intensiivsusega 46 protsenti vastanutest. Populaarseimad liikumisviisid on esiteks kõndimine, sellele järgneb jalgrattasõit, kolmandana jõutrenn ning neljandal kohal jooksmine. Põhjustena, miks liikumist harrastatakse, mainitakse paremat tervist, füüsilist vormi või välimust, kaalu langetamist, aga ka lihtsalt värskes õhus viibimist ja lõõgastust. Need on kõik väga head põhjused, miks sporti teha. Aga mul on üks veel.